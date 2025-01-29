Политика Власти Польши минимизировали риск нового блокирования границы с Украиной

2025-01-29 13:34

Правительство Польши добавило пограничные контрольно-пропускные пункты в перечень объектов критической инфраструктуры с целью ограждения от возможных попыток блокирования польско-украинской границы в будущем, сообщил председатель Совета по сотрудничеству с Украиной и Комитета по иностранным делам Сейма Польши Павел Коваль. Об этом информирует Rzeczpospolita.

"Правительство согласовало постановления в отношении критической инфраструктуры, что должно немного уменьшить неудобства, причиняемые протестами на границе", - отметил Коваль.

По факту получается, что польское правительство расширило перечень объектов критической инфраструктурой.

Коваль объяснил, что фермеры в Польше и странах ЕС всегда ищут повод организовать протест, тем самым оказывая большое влияние на власть в стране. С другой стороны, какая бы то ни была власть будет пытаться оградить себя от подобных протестов в рамках действующего законодательства.