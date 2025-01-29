Политика Власти Польши минимизировали риск нового блокирования границы с Украиной

2025-01-29 13:34

Правительство Польши добавило пограничные контрольно-пропускные пункты в перечень объектов критической инфраструктуры с целью ограждения от возможных попыток блокирования польско-украинской границы в будущем, сообщил председатель Совета по сотрудничеству с Украиной и Комитета по иностранным делам Сейма Польши Павел Коваль. Об этом информирует Rzeczpospolita.

"Правительство согласовало постановления в отношении критической инфраструктуры, что должно немного уменьшить неудобства, причиняемые протестами на границе", - отметил Коваль.

По факту получается, что польское правительство расширило перечень объектов критической инфраструктурой.

Коваль объяснил, что фермеры в Польше и странах ЕС всегда ищут повод организовать протест, тем самым оказывая большое влияние на власть в стране. С другой стороны, какая бы то ни была власть будет пытаться оградить себя от подобных протестов в рамках действующего законодательства.

subscriber subscriber

Еще по теме

Пограничники зафиксировали рекордное количество пересечений госграницы Украины

2024-12-23 16:33

В Парламенте Польши уже не исключают участия своих войск в миротворческой миссии в Украине

2024-12-13 16:44

Мобилизация, новые правила на границе: что изменится для украинцев с 1 ноября

2024-10-31 22:15

СМИ: Северокорейских военных разместили в 50 км от украинской границы в Курской области

2024-10-30 16:48

Еще новости в разделе "Политика"

The Times обнародовала четыре наиболее реалистичных сценария завершения войны в Украине

2025-01-29 16:41

Власти Польши минимизировали риск нового блокирования границы с Украиной

2025-01-29 13:34

Крупнейший банк Нидерландов покидает рф после более чем 30 лет присутствия

2025-01-29 11:28

Премьер Сербии Милош Вучич из-за массовых протестов объявил о своей отставке

2025-01-29 08:24
Все статьи раздела "Политика"

Политика

The Times обнародовала четыре наиболее реалистичных сценария завершения войны в Украине 2025-01-29 16:41
Власти Польши минимизировали риск нового блокирования границы с Украиной 2025-01-29 13:34
Крупнейший банк Нидерландов покидает рф после более чем 30 лет присутствия 2025-01-29 11:28
Премьер Сербии Милош Вучич из-за массовых протестов объявил о своей отставке 2025-01-29 08:24