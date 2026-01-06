Політика Хорватія виділяє 14 млн євро на закупівлю сучасних танків та САУ CAESAR для України

Хорватія вирішила приєднатися до ініціативи PURL, яка забезпечує закупівлю зброї у США для України, внісши близько 14 мільйонів євро. Про це повідомила пресслужба хорватського уряду.

Зазначається, що уряд Хорватії прийняв рішення про перерозподіл коштів у рамках державного бюджету, виділивши 235,7 млн євро на великі програми закупівель у сфері оборони.

Фінансування буде використано для оплати авансових платежів за придбання колісних самохідних гаубиць CAESAR Mk2, включаючи супутні системи та обладнання, а також для закупівлі основних бойових танків Leopard 2A8, тренажерів і довгострокової логістичної підтримки з розширеною гарантією.

Також схвалив окремий перерозподіл трохи менше 14 млн євро Міністерству закордонних і європейських справ. Ці кошти будуть використані для внеску Хорватії в механізм НАТО PURL, призначеного для координації закупівель і поставок військового обладнання в Україну на основі оперативних потреб.