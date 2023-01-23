ВОЙНА В Украине Военный эксперт назвал уязвимые места роCCийской армии

2023-01-23 18:30

В местах, где есть леса, можно организовывать неожиданные атаки противника.

Военный эксперт Владислав Селезнев назвал уязвимые места российской армии и оценил ее возможность осуществить повторное наступление.

Об этом он рассказал интервью "OBOZREVATEL".

Так, по словам эксперта, сегодня Россия не способна организовать ничего, потому что ее армия пока не имеет ударных группировок.

Что касается уязвимых мест, по мнению Селезнева, это Луганское направление фронта.

"Любое наступление в городской застройке всегда очень сложное, бои при таких условиях очень вязкие. А вот там, где степи, открытые поля – там боевые действия могут проходить достаточно динамично. В местах, где есть леса, можно организовывать неожиданные атаки противника. Поэтому Луганское направление для путинской армии крайне опасное. Думаю, это вопрос времени, когда украинская армия пойдет в контрнаступление на Запорожском направлении, чтобы перерезать сухопутный коридор", — объяснил он.

Эксперт также подчеркнул, что мобилизация не поможет России, она лишь отсрочит момент поражения Путина. "Мобилизационный ресурс, безусловно, усиливает позиции российской армии, но при наличии достаточного количества артиллерийских снарядов он очень быстро превращается в "двухсотых". Это вопрос времени. Конечно, это немного отсрочит момент поражения Путина, но в этом противостоянии Украина победит", — добавил Селезнев.

Угроза повторного наступления РФ

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что новое наступление российских оккупантов может начаться в любом месте, поскольку диктатора Владимира Путина волнуют только цели, которых он предписывает достичь, тогда как жизнь собственных граждан для него не имеют значения.

О возможности повторного наступления говорят и в Минобороны. Министр обороны Алексей Резников не исключает, что весной россияне могут начать наступление на юге и востоке Украины.

В то же время, в украинской разведке считают, что весна и начало лета 2023-го будут решающими в полномасштабной войне, которую начала РФ.

Военные эксперты также прогнозируют повторное наступление, однако отмечают, что сейчас у РФ нет ударных группировок ни на одном из направлений, в том числе и в Беларуси для того, чтобы снова осуществить атаку.