ВОЙНА В Украине Кабмин Украины утвердил порядок военного учета для осужденных и досрочно освобожденных

2025-01-15 08:24

Кабинет Министров Украины утвердил порядок военного учета для осужденных и условно-досрочно освобожденных лиц. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Утвержден, согласно части шестой статьи 154-1 Уголовно-исполнительного кодекса Украины, Порядок взятия осужденных на военный учет призывников, военнообязанных, прохождение ими военно-врачебной комиссии, профессионально-психологического отбора; перечень территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые осуществляют военный учет лиц, освобожденных условно-досрочно", - отметил Мельничук.

Отдельно Кабмин утвердил Порядок сопровождения лиц, освобожденных условно-досрочно от отбывания наказания, Национальной гвардией в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, а также соответствующих подразделений Вооруженных сил в специализированное подразделение воинской части для заключения контракта и прохождения военной службы; Порядок взаимодействия территориальных центров комплектования и социальной поддержки, учреждений исполнения наказаний и Национальной гвардии.