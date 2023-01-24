ВОЙНА В Украине Некоторые госкомпании Китая могут оказывать роССии поддержку в войне с Украиной: у США есть доказательства – Bloomberg

2023-01-24 17:30

Администрация президента США Джо Байдена предъявила правительству Китая доказательства того, что некоторые китайские государственные компании могут оказывать помощь военным усилиям России в Украине. Таким образом Белый дом пытается выяснить, знает ли Пекин об этой деятельности.

Об этом сообщает Bloomberg. Источники издания отказались детализировать поддержку, за исключением того, что она состоит из нелетальной военной и экономической помощи, которая не допускает массового уклонения от режима санкций, введенных США и их союзниками.

Эта тенденция настолько тревожна, что официальные лица США подняли этот вопрос перед своими китайскими коллегами и предупредили о последствиях оказания материальной поддержки войне.

Президент Китая Си Цзиньпин избегал критики России за войну, но также предложил сыграть роль в мирных переговорах и выступить против использования ядерного оружия в конфликте.

В то же время, официальные лица США заявили, что они согласны с тем, что отношения между Россией и Китаем сейчас чрезвычайно близки, и Китай делает больше, чем когда-то, в поддержку России.

Люди, знакомые с позицией администрации Байдена, охарактеризовали деятельность госпредприятий как сознательное содействие России в ее военных действиях. Но они не уточнили, какие доказательства могут быть у администрации в поддержку этой точки зрения.

Администрация изучает собранные доказательства, чтобы определить их значимость. Вывод о том, что китайские компании поддерживали вторжение, будет иметь тревожные последствия для политики США в отношении как России, так и Китая.

Стратегия США в отношении Украины частично основана на изоляции правительства кремлевского диктатора Владимира Путина, стремлении задушить его экономику и воспрепятствовать военным усилиям. Увеличение поддержки со стороны Китая, второй по величине экономики мира, может значительно подорвать эту стратегию.

И если Байден и его советники решат, что правительство Китая причастно к действиям этих государственных предприятий или молчаливо соглашается с ними, они будут вынуждены решить, как ответить.

Напомним, новый посол Китая в Европейском Союзе Фу Конг заявил, что и Украина, и Россия являются друзьями его страны. Власти государства не хотят выбирать между ними. По словам Конго, полномасштабное вторжение РФ в Украину поставило КНР в очень затруднительное положение.