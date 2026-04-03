Світ Культова кінофраншиза розширюється: стала відома дата прем’єри та акторський склад Аватар 4

2026-04-03 13:34

Легендарна кінофраншиза Аватар продовжує розширюватися. Після успіху попередніх частин стало відомо, коли глядачі зможуть побачити новий фільм - Аватар 4, повідомляє GamesRadar.

Прем’єра стрічки запланована на 21 грудня 2029 року. Саме тоді студія планує випустити картину у світовий прокат.

У новій частині глядачі знову побачать знайомих персонажів. Зокрема, до своїх ролей повернуться Сем Вортінгтон, який зіграв Джейка Саллі, Зої Салдана у ролі Нейтірі, а також Сігурні Вівер, чия героїня отримала більше значення у попередніх частинах.

Також очікується участь Стівен Ленг, який уособлює конфлікт між людьми та народом На’ві, Уна Чаплін - лідерки Племені Попелу, та Мішель Єо, яка приєднається до франшизи як новий персонаж.

Наразі деталі сюжету тримають у таємниці, однак відомо, що Кемерон планує ще більше розширити всесвіт Пандори та показати нові культури й конфлікти.

Нагадаємо, третя частина кіносаги Аватар: Вогонь і попіл успішно стартувала у світовому прокаті, зібравши $345 мільйонів за перший вікенд.