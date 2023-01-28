ВОЙНА В Украине В США готовят сюрприз на годовщину войны в Украине

2023-01-28 16:00

Подготовка к годовщине вторжения РФ в Украину в Белом доме и других ведомствах США в разгаре, однако, у Байдена отказались сообщать детали.

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер в пятницу, 27 января, заявила, что в администрации президента США полным ходом идет подготовка к годовщине вторжения России в Украину.

"Планирование того, как мы отреагируем на годовщину, идет полным ходом как здесь, в Белом доме, так и в других ведомствах. Но, как это обычно бывает, я не буду углубляться во внутренние дискуссии или перечислять какие-либо варианты действий, которые мы на данный момент рассматриваем", - сказала спикер.

Ранее сообщалось, что от западных союзников Украина получит более 320 танков.

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