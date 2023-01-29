Политика "Газпром" будет транспортировать 24,3 млн. кубометров газа в Европу через Украину

2023-01-29 21:00

Российский “Газпром” заявил, что в субботу отгрузит 24,3 миллиона кубометров газа в Европу через Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Российский “Газпром” заявил, что 28 января поставит в Европу через Украину 24,3 млн. кубометров природного газа. Накануне “Газпром” объявил о поставке почти такого же количества — 24,2 млн. кубометров. Газ больше не поступает по газопроводам Nord Stream 1 и 2 Балтийского моря, поэтому украинские трубопроводы являются последними прямыми путями в Европу.

Экспорт российского газа в Европу через трубопроводы упал до постсоветского минимума в 2022 году из-за падения поставок из-за вторжения России в Украину. Страны Европы работают над поиском альтернативных поставок газа из-за войны.

Напомним

Итальянская энергетическая компания Eni и ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) подписали в субботу, 28 января, соглашение о добыче газа на сумму 8 миллиардов долларов, направленное на увеличение поставок энергоносителей в Европу. Таким способом страна хочет отмежеваться от российского газа.