Політика В Сенаті США визнали дії Ізраїлю в секторі Гази геноцидом

2025-09-19 14:39

Сенатор від штату Вермонту Берні Сандерс став першим сенатором США, що назвав дії Ізраїлю в секторі Гази геноцидом. Політик назвав цей висновок "неминучим". Про це повідомляє видання The Guardian.

"Протягом останніх двох років Ізраїль не просто захищався від ХАМАС. Натомість він вів тотальну війну проти всього палестинського народу", – заявив він.

Незалежна комісія експертів ООН дійшла висновку, що дії Ізраїлю "відповідають критеріям, викладеним у Конвенції про геноцид".

"Я згоден", – заявив Сандерс.

Політик указав на заяви ізраїльських посадовців, зокрема на слова колишнього міністра оборони Йоава Галланта, який назвав палестинців "людськими тваринами", та міністра фінансів Безалеля Смотрича, який пообіцяв, що "Газа буде повністю знищена".

Сандерс заявив, що Ізраїль мав право захищатися після нападу 7 жовтня, в результаті якого загинуло близько 1200 осіб, але наголосив, що відповідь була спрямована проти всіх палестинців у Газі.

"Ми, як американці, повинні припинити свою співучасть у винищенні палестинського народу. Назвавши це геноцидом, ми повинні використати всі наші важелі впливу, щоб вимагати негайного припинення вогню, масштабної гуманітарної допомоги за сприяння ООН та перших кроків для надання палестинцям власної держави", - наголосив він.

Сандерс приєднався до невеликого, але зростаючого списку членів Палати представників, серед яких Олександрія Окасіо-Кортес, Рашида Тлаїб, а також скандальна республіканка Марджорі Тейлор Грін.

Нагадаємо, ізраїльська армія 15 вересня почала наземну операцію з метою взяття під повний контроль міста Газа. В уряді Нетаньягу заявили, що операція спрямована на знищення ХАМАС.