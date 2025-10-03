Політика Україна офіційно підтримала план Дональда Трампа щодо припинення війни в Секторі Газа

2025-10-03 10:27

Україна підтримала план президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Секторі Газа і розглядає його як важливий внесок у пошук справедливого та сталого врегулювання. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

"Розглядаємо цей план як важливий внесок у пошук справедливого та сталого врегулювання, що має ґрунтуватися на принципах міжнародного права та враховувати законні права і прагнення людей в Ізраїлі та Палестині.

Закликаємо всі сторони до якнайшвидшої практичної імплементації плану заради припинення війни, подолання гуманітарної кризи та збереження людських життів. Переконані, що втілення плану дозволить відновити безпеку для всього регіону, засновану на повазі до міжнародного права та Статуту ООН", - заявили в МЗС.

Нагадаємо, США підготували мирний план, щоб завершити війну Ізраїлю з ХАМАС, з 20 пунктів.

План передбачає поступове виведення Армії оборони Ізраїлю з Гази і передачу території під контроль Міжнародним стабілізаційним силам, які стануть "довгостроковим рішенням у сфері внутрішньої безпеки". Згідно з планом, Ізраїль зобов'язується не окупувати і не анексувати Газу.

subscriber subscriber

Еще по теме

Зеленський обговорив з Трампом можливість поставок Україні крилатих ракет Tomahawk

2025-10-03 08:28

Дональд Трамп наказав запровадити значні нові тарифи імпорт деревини та виробів з дерева

2025-10-01 10:29

Верховна Рада України висуває Дональда Джона Трампа на здобуття Нобелівської премії миру

2025-09-30 14:45

Вперше за час війни лідер США санкціонував для України далекобійні удари по рашистам

2025-09-30 12:27

Еще новости в разделе "Політика"

Тайвань відмовився переносити значну частину прибуткового виробництва чипів до США

2025-10-03 14:39

Україна офіційно підтримала план Дональда Трампа щодо припинення війни в Секторі Газа

2025-10-03 10:27

Зеленський обговорив з Трампом можливість поставок Україні крилатих ракет Tomahawk

2025-10-03 08:28

Вперше за час війни лідер США санкціонував для України далекобійні удари по рашистам

2025-09-30 12:27
Все статьи раздела "Політика"

Політика

Тайвань відмовився переносити значну частину прибуткового виробництва чипів до США 2025-10-03 14:39
Україна офіційно підтримала план Дональда Трампа щодо припинення війни в Секторі Газа 2025-10-03 10:27
Зеленський обговорив з Трампом можливість поставок Україні крилатих ракет Tomahawk 2025-10-03 08:28
Вперше за час війни лідер США санкціонував для України далекобійні удари по рашистам 2025-09-30 12:27