Політика Україна офіційно підтримала план Дональда Трампа щодо припинення війни в Секторі Газа

2025-10-03 10:27

Україна підтримала план президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Секторі Газа і розглядає його як важливий внесок у пошук справедливого та сталого врегулювання. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

"Розглядаємо цей план як важливий внесок у пошук справедливого та сталого врегулювання, що має ґрунтуватися на принципах міжнародного права та враховувати законні права і прагнення людей в Ізраїлі та Палестині.



Закликаємо всі сторони до якнайшвидшої практичної імплементації плану заради припинення війни, подолання гуманітарної кризи та збереження людських життів. Переконані, що втілення плану дозволить відновити безпеку для всього регіону, засновану на повазі до міжнародного права та Статуту ООН", - заявили в МЗС.



Нагадаємо, США підготували мирний план, щоб завершити війну Ізраїлю з ХАМАС, з 20 пунктів.



План передбачає поступове виведення Армії оборони Ізраїлю з Гази і передачу території під контроль Міжнародним стабілізаційним силам, які стануть "довгостроковим рішенням у сфері внутрішньої безпеки". Згідно з планом, Ізраїль зобов'язується не окупувати і не анексувати Газу.