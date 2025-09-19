Політика Президент Бразилії заявив, що ООН могла завадити нападу рашистів та не допустити війни в Україні

2025-09-19 16:44

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва висловив думку, що війни в Україні можна було б уникнути, якби Організація Об'єднаних Націй діяла ефективно. Таку заяву він зробив в інтерв'ю для BBC.

За словами Лули, слабкість сучасної системи міжнародної безпеки дозволяє розпочинати масштабні конфлікти, серед яких війна в Україні та загострення ситуації в Газі.

Відповідаючи на запитання щодо закупівлі російської нафти під час війни, президент Бразилії зазначив, що його країна однією з перших засудила окупацію України росією. Він пояснив, що країна не фінансує росію, а купує нафту з практичних потреб, аналогічно до того, як це роблять Китай, Індія, Велика Британія та Сполучені Штати.

Лула також піддав критиці структуру Ради Безпеки ООН, де п'ять постійних членів мають право вето. Він назвав це дисбалансом на користь країн-переможців Другої світової війни, що не враховує інтереси держав, які представляють мільярди людей, зокрема Бразилію, Німеччину, Індію, Японію та африканські країни.

Президент наголосив на необхідності реформи ООН та закликав до створення більш демократичного світового порядку. Він виступає за систему прийняття рішень у галузі миру і безпеки, яка буде колективною, а не залежною від волі окремих країн.