ВОЙНА В Украине Новый хлопок в рф: курский губернатор сообщил об обстреле региона

2023-01-29 22:00

Губернатор российской курской области роман старовойт заявил об обострениях - зафиксировали 12 "прилетов".

Детали

“Под минометный обстрел ВСУ сегодня в очередной раз попал поселок краснооктябрьский глушковского района курской области. Зафиксировано 12 прилетов”, — сообщил Старовойт.

По его словам, пострадавших в результате обстрела нет. Повреждены линии энергоснабжения, из-за чего без электричества остались поселок краснооктябрьское и село Волфино, добавил он.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 126 160 человек, 3197 танков, 293 самолетов и 284 вертолетов и сотен единиц военной техники.