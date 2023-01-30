ВОЙНА В Украине Хойсген: поставка истребителей в Украину — адекватная мера

2023-01-30 22:00

 

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) выступает за поставку истребителей в Украину для ее защиты от России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Цитата

“Я думаю, что поставка истребителей является адекватной мерой для более эффективной защиты Украины от атак россиян”, — сказал Хойсген в эфире немецкого телеканала ARD.

По его словам, речь может идти об американских истребителях F16 или боевых самолетах советского производства из старых запасов ГДР. Другие страны, согласно международному праву, могут поставлять Украине оружие, в частности боевые танки, а также боевые самолеты, отметил Хойсген.

Напомним

Военные чиновники США настаивают, чтобы Пентагон утвердил отправку истребителей F-16 в Украину. Об этом пишет Politico, ссылаясь на собственные источники.

subscriber subscriber

Еще по теме

путин угрожал Джонсону ракетным ударом накануне вторжения в Украину

2023-01-30 20:30

Шольц озвучил свои опасения в связи с предоставлением Украине истребителей

2023-01-30 19:30

Танки Abrams могут доставить в Украину в конце 2023 года, - The Washington Post

2023-01-30 19:00

"Газпром" будет транспортировать 24,3 млн. кубометров газа в Европу через Украину

2023-01-29 21:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Хойсген: поставка истребителей в Украину — адекватная мера

2023-01-30 22:00

Украина должна системно ослаблять рф, для этого надо идти в ЕС и НАТО – Буданов

2023-01-30 21:30

Решающей территорией для этой войны является Крым — Ходжес

2023-01-30 21:00

путин угрожал Джонсону ракетным ударом накануне вторжения в Украину

2023-01-30 20:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Хойсген: поставка истребителей в Украину — адекватная мера 2023-01-30 22:00
Украина должна системно ослаблять рф, для этого надо идти в ЕС и НАТО – Буданов 2023-01-30 21:30
Решающей территорией для этой войны является Крым — Ходжес 2023-01-30 21:00
путин угрожал Джонсону ракетным ударом накануне вторжения в Украину 2023-01-30 20:30