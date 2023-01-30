ВОЙНА В Украине Хойсген: поставка истребителей в Украину — адекватная мера

2023-01-30 22:00

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) выступает за поставку истребителей в Украину для ее защиты от России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

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“Я думаю, что поставка истребителей является адекватной мерой для более эффективной защиты Украины от атак россиян”, — сказал Хойсген в эфире немецкого телеканала ARD.

По его словам, речь может идти об американских истребителях F16 или боевых самолетах советского производства из старых запасов ГДР. Другие страны, согласно международному праву, могут поставлять Украине оружие, в частности боевые танки, а также боевые самолеты, отметил Хойсген.

Напомним

Военные чиновники США настаивают, чтобы Пентагон утвердил отправку истребителей F-16 в Украину. Об этом пишет Politico, ссылаясь на собственные источники.