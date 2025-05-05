Мир Франция значительно ускорит закупку истребителей Rafale нового поколения

2025-05-05 10:27

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна увеличит и ускорит закупку истребителей Rafale производства Dassault. 

"Мы не только увеличим, но и ускорим наши заказы, касающиеся Rafale", – сказал он во время выступления на военной базе на востоке страны.

По его словам, решение является неукоснительным перед приближением геополитически важного "момента в истории, который может стать переломным". Таким образом, Макрон стремится убедить страны ЕС обратить внимание на европейских производителей.

Кроме того, Макрон сообщил, что до 2035 года на авиабазе 116 Люксей-ле-Бен во Франции будут размещены обновленные истребители Rafale с гиперзвуковой ядерной ракетой.

В частности, авиабаза получит инвестиции в размере 1,5 млрд евро для модернизации. В будущем на ней будут размещены две новые эскадрильи Rafale (около 40 самолетов).

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