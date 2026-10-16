Економіка Україна цього року експортувала альтернативними шляхами лише третину агропродукції

2026-10-16 11:29

Україна цього року експортувала альтернативними шляхами 1 млн 423 тис. тонн аграрної продукції. Йдеться про зернові, олійні культури та продукти їх переробки. За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, це становить лише третину від обсягів, які необхідно було вивезти за цей період.

"Це становить 33% потреби, яка існує на даний період", - зазначив Висоцький.

Найбільша проблема залишається із зерновими. Їх експорт склав 822 тис. тонн, тобто лише 21% від потенційної потреби. Водночас поставки олійних культур, олії та шротів наразі відповідають необхідним обсягам.

Основними маршрутами залишаються залізниця та Дунайський напрямок - кожен забезпечив близько 600 тис. тонн експорту. Автомобільні перевезення значно поступаються за обсягами - ними вивезли близько 80 тис. тонн. При цьому приблизно половина цього обсягу припала на олійні культури, оскільки автоперевезення є дорожчими.

Якщо нинішні темпи збережуться, до кінця серпня Україна зможе експортувати альтернативними маршрутами близько 1,5 млн тонн агропродукції. До кінця вересня цей показник може зрости до 2 млн тонн - саме такий прогноз раніше озвучувало Мінагрополітики.