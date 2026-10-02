Політика Євросоюз готує пілотну програму з масової депортації нелегальних мігрантів

2026-10-02 16:08

Греція очолила групу з п’яти країн Європейського Союзу, котра нині працює над механізмом відправлення мігрантів із відхиленими заявами на притулок за межі блоку. Про це повідомляє Politico.

Міністр міграції Греції Танос Плевріс заявив, що Core Group, до якої входять Данія, Австрія, Греція, Німеччина та Нідерланди, планує запустити пілотний проєкт у першій половині 2027 року. Повноцінна робота механізму має розпочатися у другій половині року.

Плевріс уточнив, що мовиться не про створення центрів утримання мігрантів, а про визначення країн повернення. Особи, чиї заявки на притулок відхилили, повертатимуться або до країни походження, або до третьої країни за межами ЄС.

За інформацією двох дипломатів ЄС, перша домовленість у межах ініціативи може бути укладена з Руандою. Також як можливі країни повернення розглядають Уганду та Узбекистан.

Плевріс зазначив, що країни, які розглядаються для участі в механізмі, вже мають значні мігрантські громади та табори для їхнього розміщення. Він додав, що учасники Core Group готові обговорювати різні формати співпраці - від таборів до ширших програм інтеграції.

Країни групи наразі працюють із міжнародними організаціями над створенням механізмів контролю, які мають гарантувати дотримання прав людини у третіх країнах. Водночас відповідальність за процес, за його словами, залишатиметься у п’яти країн-учасниць.

Фінансування ініціативи також має забезпечити Core Group. Плевріс зауважив, що учасники прагнуть створити фінансово реалістичний проєкт і згодом залучити до нього Європейську комісію.

Разом з тим, міністр визнав, що механізм поки не призведе до масштабного переміщення мігрантів до третіх країн. Це має стати додатковим інструментом, який може стимулювати добровільне повернення.

На зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС Плевріс представить план Греції щодо реагування на надзвичайні ситуації з мігрантами. Він передбачає тимчасове призупинення подання заяв на притулок для новоприбулих.

Грецький прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс раніше представив ідею у статті для Politico після збільшення кількості мігрантів, які перетнули кордон іспанської території Сеута у Північній Африці.