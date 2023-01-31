ВОЙНА В Украине фото США отправили в Украину 60 БМП Bradley

2023-01-31 20:00

 

Соединенные Штаты направили партию из 60 боевых машин пехоты Bradley в Украину.

Об этом сообщило Транспортное командование вооруженных сил США.

"Груз, включающий более 60 Bradley, на прошлой неделе покинул Норт-Чарльстон, штат Южная Каролина, они предоставят украинским силам дополнительные наступательные и оборонительные возможности", - говорится в сообщении.

Указывается, что Транспортное командование вооруженных сил США доставляет в Украину первую партию боевых машин пехоты Bradley в рамках пакета военной помощи на сумму $2,85 млрд, о которой было объявлено ранее в январе.

Всего согласно сообщениям Пентагона, Украина получит в распоряжение ВСУ 109 единиц таких БМП.

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