Соединенные Штаты направили партию из 60 боевых машин пехоты Bradley в Украину.
Об этом сообщило Транспортное командование вооруженных сил США.
"Груз, включающий более 60 Bradley, на прошлой неделе покинул Норт-Чарльстон, штат Южная Каролина, они предоставят украинским силам дополнительные наступательные и оборонительные возможности", - говорится в сообщении.
Указывается, что Транспортное командование вооруженных сил США доставляет в Украину первую партию боевых машин пехоты Bradley в рамках пакета военной помощи на сумму $2,85 млрд, о которой было объявлено ранее в январе.
Всего согласно сообщениям Пентагона, Украина получит в распоряжение ВСУ 109 единиц таких БМП.