ВОЙНА В Украине "Готовятся": Гайдай разоблачил намерения роССиян на восточном фронте в феврале

2023-01-31 16:30

Оккупанты боятся, что местные передают ВСУ информацию об их расположении.

Российские оккупационные войска готовятся к наступательным действиям в Луганской области в феврале.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Чиновник предполагает, что "свежемобилизованных" россиян, которые как раз заканчивают так называемую "подготовку", перебросят именно на Луганщину.

"Рашисты однозначно готовятся к чему-то на восточном фронте в феврале. В следующем месяце как раз завершается учебный курс свежемобилизованных и, скорее всего, они приедут в Луганскую область", — высказался Гайдай.

По его словам, оккупанты поставили гауляйтерам временно оккупированных территорий Луганщины ультиматум: "либо РФ выйдет к 1 апреля к административным границам области, либо будут "кадровые решения".

"Депортация людей с оккупированных территорий, проживающих недалеко от линии фронта, продолжается. Рашисты боятся, что люди передают информацию об их расположении ВСУ", — подытожил Гайдай.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказывал, что в оккупантов было достаточно времени, чтобы тщательно закрепиться в регионе, они все заменировали. Гайдай объяснил, что у россиян нет "яркой тактики или стратегии", но их очень много и это проблема.