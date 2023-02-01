ВОЙНА В Украине Американская компания предлагает Украине ударные дроны за один доллар – WSJ

2023-02-01 20:00

Американский производитель оружия предлагает продать украинскому правительству два боевых беспилотника Reaper MQ-9 за один доллар.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Издание отмечает, что такое предложение концерн делает, чтобы "помочь стране защитить себя, поскольку она готовится к ожидаемому российскому наступлению".

Предложение сделал гендиректор компании General Atomics, которая производит Reapers, Линден Блу.

WSJ отмечает, что соглашение потребует от Киева потратить около 10 миллионов долларов на подготовку и доставку самолетов в Украину, а также еще около 8 миллионов ежегодно на техническое обслуживание и поддержку старых моделей беспилотников.

Издание пишет, что Белый дом и украинское правительство отказались от комментариев по этому поводу.

Белый дом, который должен был бы одобрить продажу, отказался от комментариев. Украинское правительство также отказалось от комментариев.

The Wall Street Journal напоминает, что за последний год США предоставили Украине более 700 меньших беспилотников, в том числе тактические дроны Switchblade.

"Они широко используются для защиты украинских позиций", - отмечает издание.