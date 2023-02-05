ВОЙНА В Украине Представитель Зеленского сказал, сколько танков нужно Украине, чтобы завершить войну

2023-02-05 15:00



Для полного освобождения оккупированных Россией территорий Украине необходимо от 500 до 700 танков. Киев не будет давать гарантий неиспользования западной техники против целей в РФ.

Об этом в интервью немецкому изданию "Bild" заявил член комитета Верховной Раде по нацбезопасности и представитель президента Украины в парламенте Федор Вениславский.

По его словам, тех танков, которые нам обещают партнеры на данный момент, а это максимум 143 единицы техники, недостаточно для однозначного завершения войны.

"Для того, чтобы полностью освободить нашу территорию, нам нужно от 500 до 700 танков", - подчеркнул Вениславский.

Он отметил, что если бы танки были доставлены во время крупного наступления украинской армии прошлым летом, освобождение продвинулось бы гораздо дальше, и исход войны мог быть даже решен. "Нам не хватало 100 танков, тогда мы могли бы полностью освободить Донецкую и Луганскую области", - сказал Вениславский.

Также представитель президента в парламенте подчеркнул, что Украина не будет гарантировать неиспользование западной техники против целей на территории России.

"У некоторых западных экспертов есть идея, что Украина должна пообещать, что не будет использовать свою военную технику на территории Российской Федерации. Это идея из параллельного мира", - сказал Вениславский.

Он отметил, что все военные объекты, с которых ведется война против Украины, являются законными военными целями Украины. Он уточнил, что это относится и к Москве.

"Любой командный пункт в российской столице является законной военной целью. Я не вижу никаких проблем в том, чтобы атаковать их", - сказал представитель президента в ВР и добавил, что решение об этом будет принимать военное руководство страны.

"В любом случае ясно одно: чем менее решительны наши союзники, тем больше гибнет мирных граждан в Украине", - сказал Вениславский.

Поставки танков в Украину - что известно

После продолжительных дебатов западные страны все же решились на поставки танков в Украину. Так, 15 января Великобритания официально объявила о передаче Украине эскадрона из 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

25 января федеральное правительство Германии согласовало передачу Украине 14 танков Leopard 2 и позволил другим странам реэкспортировать танки немецкого производства в Украину. После этого стало известно, что правительство Германии одобрило поставку Киеву 88 своих старых танков Leopard 1.

В тот же день президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты предоставляют Украине 31 танк Abrams. Также в Украину отправят 8 ремонтно-эвакуационных машин для обслуживания танков.

Канада намерена предоставить Украине четыре основных боевых танка Leopard 2 и инструкторов для обучения украинских военных управлять этими машинами.

По подсчетам нашего посла во Франции, в целом обещано более 320 бронемашин из разных стран. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, в первой волне поставок ожидается 120-140 танков. Однако президент Владимир Зеленский отметил, что Украине нужно до 500 боевых машин такого типа.

По словам Алексея Резникова, в Минобороны ожидают прибытия большого количества западных танков в Украину уже "в скором времени". По его словам, "танковая коалиция" в поддержку Украины официально создана и активно развивается.