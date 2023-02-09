ВОЙНА В Украине Актер из сериала Игра престолов посетит Украину и привезет пикап для ВСУ

2023-02-09 15:37

Ирландский актер Джек Глисон, известный ролью Джоффри Баратеона в сериале Игра престолов, впервые посетит Украину. Об этом сообщила украинский режиссер Катя Чепура в Facebook.

Она отметила, что является поклонницей его таланта и решила списаться с ним, чтобы пригласить в Украину, на что получила положительный ответ.

"Джек будет в Украине три-четыре дня, и мне очень хочется расспросить, какие именно актерские техники он использует, как работает, от себя или идет за режиссером. Это действительно очень интересно, но предполагаю, что ему подобные вопросы задавали очень много раз, поэтому не знаю, осмелюсь ли. Как же это круто, что человек, который к Украине не имеет никакого отношения, решил приехать сюда и поддержать нас", - написала она.

В то же время Катя Чепура отметила, что Джек Глисон приедет не с пустыми руками, а пригонит пикап для ВСУ.

"В дни, когда опускаются руки, такие люди заставляют верить, что мы не одни в борьбе с мордором и Украина волнует еще кого-то, кроме нас с вами", - подытожила режиссер.