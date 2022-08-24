Фото-видео видео Первая серия Дома Дракона стала самой прибыльной премьерой в истории НВО

2022-08-24 15:38

Первый эпизод приквела к сериалу Игра престолов стал самой большой премьерой сети за все время, собрав 9,986 миллионов зрителей. Об этом сообщает The Verge.

"Было прекрасно видеть, как миллионы поклонников «Игры престолов» вернулись в Вестерос. Дом Дракона обладает невероятно талантливым актерским составом и съемочной группой, которые вложили свою душу и сердце в постановку, и мы в восторге от положительной реакции зрителей", - заявил директор по контенту HBO Кейси Блойс.

Оригинальный сериал Игра престолов завершил свой показ с 13,7 миллионами зрителей на линейных каналах, а финал 2019 года собрал более 19 миллионов просмотров.

Ранее сообщалось, что HBO обнародовала трейлер сериала Дом Дракона - приквела Игры престолов.