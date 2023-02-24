Мир Когда выйдет второй сезон сериала Дом Дракона - приквела Игры престолов

2023-02-24 22:12

Контент-директор стриминговой платформы HBO Кейси Блойс намекнул, когда выйдет второй сезон Дом Дракона - приквела Игры престолов. Об этом он рассказал в беседе с Variety.

По его словам продолжение культового сериала выйдет не раньше лета 2024 года. При этом он не раскрыл точную дату премьеры. Впрочем, Кейси Блойс добавил, что второй сезон точно не попадет в список номинантов на Эмми 2024, поскольку заявки на конкурс принимаются до 31 мая.

Кроме того, контент-директор поделился информацией о сериалах Мейр из Исттауна и Хранители. Он подчеркнул, что оба проекта останутся мини-сериалами - вторые сезоны в них не запланированы.

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