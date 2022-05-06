Фото-видео видео Вышел первый трейлер сериала Дом дракона - приквел культовой саги Игра престолов

2022-05-06 15:37

Вышел первый тизер-трейлер приквела культового сериала Игра престолов под названием Дом дракона. Видео опубликовал канал HBO Max.

В ролике можно увидеть традиционные для фильма кровопролитие и вражду. Шоураннерами Дома дракона выступили Мигель Сапочник и Райан Кондал.

В основу сюжета легла книга Джорджа Р. Р. Мартина Пламя и кровь, опубликованная в 2018 году. Действие в сериале разворачивается вокруг династии Таргариенов за 200 лет до событий, показанных в Игре престолов. В частности, о гражданской войне между двумя ветвями династии.

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