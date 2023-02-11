ВОЙНА В Украине фото «Укроборонпром» показал 120-мм мину – первый продукт совместного производства со страной-членом НАТО

2023-02-11 14:00



Государственный концерн «Укроборонпром» и одна из стран-членов Североатлантического альянса начали совместно производить мины калибра 120 мм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию обнародованную концерном.

На днях заключен контракт с Министерством обороны Украины на поставку этих средств поражения, поэтому уже скоро их получат украинские военные.

Детали

120-мм мины производятся по современным технологиям. Производственные мощности рассредоточены, в частности, их часть расположена в одном из европейских государств.

«Этот боеприпас гарантированно поражает вражескую пехоту в радиусе от 25 до 60 м, а разлет осколков может достигать 250 м. Кроме этого, 120-мм мина способна разрушать инженерные сооружения и легкобронированную технику.

В общей сложности 120-мм миномет способен поражать цели на расстоянии до 7-ми километров, а современными боеприпасами – более чем в 8 километрах», - сообщили в «Укроборонпроме»

120-мм миномет является одним из наиболее распространенных в Украине видов артиллерийского оружия и активно используется в боевых действиях против российских захватчиков.

Напомним

Ранее «Укроборонпром» начал за рубежом серийное производство 82-мм минометных выстрелов. Если 82-мм мина производится по усовершенствованной специалистами предприятий «Укроборонпрома» технологией, руками сотрудников предприятий концерна, но за пределами Украины, то 120-мм мина является общим с западными союзниками продуктом-средством поражения.