ВОЙНА В Украине "Укроборонпром" с партнерстве с НАТО начал производить 120 мм мины для минометов

2023-02-13 08:26

Государственный концерн для разработки сотрудничает с одной из стран НАТО.

Производители гарантируют поражение целей осколками от 25 до 60 метров – с разлетом до 250 метров.

120-мм миномет способен поражать цели на расстоянии до 7 -ми километров, а современными боеприпасами - более чем в 8 километров.

В Укроборонпроме отмечают, что 120-мм мины изготавливаются по современным технологиям. Производственные мощности рассредоточены, в частности, их часть расположена в одном из европейских государств.

Первые партии отправятся на фронт уже в ближайшее время.