Государственный концерн для разработки сотрудничает с одной из стран НАТО.
Производители гарантируют поражение целей осколками от 25 до 60 метров – с разлетом до 250 метров.
120-мм миномет способен поражать цели на расстоянии до 7 -ми километров, а современными боеприпасами - более чем в 8 километров.
В Укроборонпроме отмечают, что 120-мм мины изготавливаются по современным технологиям. Производственные мощности рассредоточены, в частности, их часть расположена в одном из европейских государств.
Первые партии отправятся на фронт уже в ближайшее время.