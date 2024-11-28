Политика США готовят пакет оружия для Украины на $725 млн, включая противопехотные мины, - Reuters

2024-11-28 16:05



Соединенные Штаты не экспортировали противопехотные мины в течение десятилетий.

Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет вооружений для Украины на сумму 725 миллионов долларов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление двух американских чиновников.

По словам собеседника агентства, знакомого с планом, администрация Байдена планирует предоставить разнообразное оружие из американских запасов. Речь идет в том числе о противопехотных минах, беспилотниках, ракетах "Стингер" и боеприпасах для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS. Ожидается, что пакет также будет включать кассетные боеприпасы.

Официальное уведомление о выделении нового пакета помощи может поступить в Конгресс уже в понедельник. Наполнение и размер этого пакета могут измениться в ближайшие дни до ожидаемого подписания Байденом.

Соединенные Штаты не экспортировали противопехотные мины в течение десятилетий, а их использование является спорным из-за потенциального вреда для гражданского населения. Хотя более 160 стран подписали договор о запрете их использования, Киев просит о них с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в начале 2022 года", – акцентирует агентство.

Известно, что российские войска используют такое оружие на линии фронта.

Мины, которые будут отправлены в Украину, являются "нестойкими" минами, с системой питания, которая работает только короткое время. В отличие от старых наземных мин, они не будут угрожать гражданскому населению в течение неопределенного времени.

Помощь Украине: другие новости

У администрации президента США Джо Байдена не хватает времени, чтобы использовать миллиарды долларов, выделенные на вооружение для Украины, до окончания срока своих полномочий. Когда после инаугурации Дональда Трампа 20 января начнет работать новая администрация, именно она будет решать, что делать с остатком средств.

Тем временем правительство Норвегии решило резко увеличить помощь Украине. В 2025 году страна намерена профинансировать помощь Украине на общую сумму в 30 миллиардов норвежских крон (около 2,69 миллиарда долларов).