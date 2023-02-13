ВОЙНА В Украине фото Оккупанты готовятся к наступлению ВСУ: в Севастополе замечены грузовики с ДОТами

2023-02-13 17:30

 

В оккупированном Севастополе захватчики грузовиками перевозят бетонные ДОТы (долговременные оборонительные точки). Очевидцы сняли соответствующее видео. Видимо, оккупанты с помощью этих фортификационных сооружений создают линии обороны на полуострове.

Видео, на котором грузовик везет ДОТы размещено в сети.

По словам автора, он уже несколько раз встречал на улицах города грузовики с такими ДОТами.

«Не знаю, где они установлены, но смотрятся они как-то хлипко по сравнению с ДОТами прошедшей войны (возле моего дома стоит один старенький ДОТ)», – говорится в сообщении местного жителя.

subscriber subscriber

Еще по теме

Актер из сериала Игра престолов посетит Украину и привезет пикап для ВСУ

2023-02-09 15:37

Оборона Бахмута: ВСУ отбивают атаки противника на две ключевые трассы, — Генштаб

2023-02-08 18:30

фото На Кременском направлении - максимальная эскалация, оккупанты пытаются прорвать нашу линию обороны, - Гайдай

2023-02-08 17:30

фото Оккупанты хотят лишить Бахмут снабжения, ВСУ разбили врага у Угледара: карты боев

2023-02-07 19:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

рф преувеличивает мощь своих наступлений - ISW

2023-02-13 21:30

Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы CAESAR

2023-02-13 21:00

Как кремль пытается остановить передачу западных танков и ракет Украине — подробности

2023-02-13 20:30

Кулеба рассказал, что ждет путина 24 февраля

2023-02-13 20:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

рф преувеличивает мощь своих наступлений - ISW 2023-02-13 21:30
Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы CAESAR 2023-02-13 21:00
Как кремль пытается остановить передачу западных танков и ракет Украине — подробности 2023-02-13 20:30
Кулеба рассказал, что ждет путина 24 февраля 2023-02-13 20:00