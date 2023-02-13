ВОЙНА В Украине фото Оккупанты готовятся к наступлению ВСУ: в Севастополе замечены грузовики с ДОТами

2023-02-13 17:30

В оккупированном Севастополе захватчики грузовиками перевозят бетонные ДОТы (долговременные оборонительные точки). Очевидцы сняли соответствующее видео. Видимо, оккупанты с помощью этих фортификационных сооружений создают линии обороны на полуострове.

Видео, на котором грузовик везет ДОТы размещено в сети.

По словам автора, он уже несколько раз встречал на улицах города грузовики с такими ДОТами.

«Не знаю, где они установлены, но смотрятся они как-то хлипко по сравнению с ДОТами прошедшей войны (возле моего дома стоит один старенький ДОТ)», – говорится в сообщении местного жителя.