ВОЙНА В Украине роССийские войска намерены отбросить ВСУ за реку Жеребец на линии Сватово-Кременная, — британская разведка

2023-02-14 17:30

 

Подразделения российской оккупационной армии намерены попытаться совершить прорыв позиций Сил обороны Украины на линии Сватово-Кременная, чтобы отбросить украинских военных на запад от реки Жеребец.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании.

По мнению аналитиков британской разведки, российские войска, вероятно, попытаются вернуть себе территории Луганской и Донецкой области к востоку от реки Жеребец.

Эта область находилась под российской оккупацией, однако была освобождена Вооруженными силами Украины во время контрнаступательной операции в Харьковской области, которая началась в сентябре 2022 года.

В британской разведке считают, что подразделения российской армии получили приказы начать наступление одновременно на нескольких участках фронта. При этом силы РФ не смогли накопить достаточной наступательной мощности на каком-либо направлении для достижения поставленной цели.

Как сообщали Украинские Новости, 9 февраля в Офисе Президента Украины заявили, что Россия начала новое наступление на востоке Украины. Основные боевые действия ведутся на пяти направлениях в Луганской и Донецкой областях.

Мы также писали, что в последние дни в районе оккупированной Кременной Луганской области российские войска максимально увеличили количество атак на позиции ВСУ, а также стали чаще обстреливать линию соприкосновения из артиллерии.

Напомним, сегодня утром, 14 февраля, Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинские военные успешно отбили атаки российских оккупантов в районах 12 населенных пунктов.

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