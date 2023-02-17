Мир Ирландия прекратила выдачу "золотых виз" для обеспеченных иммигрантов

2023-02-17 13:33

С 15 февраля заявки в рамках Программы иммигрантов-инвесторов (IIP) больше не будут приниматься. Об этом заявил министр юстиции Ирландии Саймон Гаррис, сообщает RTE.

По его словам, программа пересматривалась в течение "достаточно длительного времени" и теперь принято решение о ее прекращении, поскольку эта программа больше "не соответствует текущему времени".

Отмечается, что Программа иммигрантов-инвесторов была основана в 2012 году. Она предлагала получение вида на жительство в Ирландии в обмен на инвестиции для создания рабочих мест. Требование к кандидатам - состояние не менее двух миллионов евро. Заявители должны были инвестировать минимум один миллион евро в течение трех лет.

Также они могли предложить 500 000 евро как часть взноса в благотворительный фонд или 400 000 евро в качестве благотворительного взноса на общественно полезный проект в сфере искусства, спорта, здравоохранения, культуры или образования в Ирландии. Деньги должны быть предоставлены непосредственно из собственных ресурсов заявителя.

В последнее время большое количество заявок на участие в программе поступило из Китая.