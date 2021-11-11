Коронавирус Ирландия открыта для украинских туристов, - Кулеба

2021-11-11 19:40

 

Власти Ирландии приняли решение оставить возможность въезда для туристов из Украины, хотя ранее Совет ЕС рекомендовал исключить Украину из «зеленого» списка для путешествий.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

По словам главы МИД, Ирландия стала девятой страной ЕС, которая осталась открытой для путешествий украинцев.

Также он уведомил, что путешествия возможны при условии:

- полной вакцинация,

- сертификата о выздоровлении

- или негативного ПЦР-теста.

Кроме того, для путешествия в Ирландию необходимо иметь визу.

Напомним, ранее сообщалось, что Дания и Бельгия остаются открытыми для украинских путешественников. Несмотря на то, что Европейский Союз исключил Украину из «зеленого» списка.

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2021-11-11 19:40
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Ирландия открыта для украинских туристов, - Кулеба 2021-11-11 19:40