Мир Ирландия с 1 сентября заметно сократит расходы на соцвыплаты беженцам из Украины

2024-08-09 12:29

Ирландия намерена значительно сократить социальные выплаты беженцам из Украины. С 1 сентября еженедельная государственная помощь снизится в несколько раз - с 232 до 39 евро. Об этом сообщает Euro News.

Размер пособия на детей составит около 30 евро в неделю. Выплаты коснутся 19 тысяч беженцев, хотя с начала войны с россией в феврале 2022 года в Ирландию переехали около 80 тысяч украинцев.

Снижение размера помощи приблизит Ирландию к выплатам во Франции, где беженцы получают около 48 евро в неделю, без размещения беженцы получают чуть больше 99 евро в неделю.

В Германии пособие составляет 563 евро в месяц, выплата на детей превышает 470 евро, это около 120 евро в неделю. Но правительство Ирландии заявляет, что предлагаемое сокращение выплат социального обеспечения ставит страну в один ряд с большинством государств ЕС.

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