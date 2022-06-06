Политика Ирландия будет настаивать на ускоренном процессе вступления Украины в ЕС

2022-06-06 17:00

 

Правительство Ирландии будет настаивать на ускоренном процессе вступления Украины в Европейский союз.

Об этом заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Express and Star.

Он не стал говорить, какими должны быть сроки вступления Украины в ЕС, но сказал, что он будет настаивать на "кратчайших возможных сроках".

"Жизненно важно, чтобы мы приняли заявку Украины стать страной-кандидатом. Если вы посмотрите на взаимодействие между ЕС и Украиной с точки зрения таможни, с точки зрения приветствия украинского народа на всем европейском континенте, то мне совершенно ясно, что будущее Украины - в Евросоюзе", - заявил он.

Он не исключил, что вступление Украины в ЕС может занять значительное время, но, по его словам, это будет очень значительное решение само по себе и сильное послание украинскому народу.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставить статус кандидата на вступление в ЕС на саммите европейских лидеров в июне.

При этом Киев рассчитывает на ускоренный процесс вступления, однако ряд европейских стран выступает против особых условий для Украины.

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