ВОЙНА В Украине фото Из-за путинского бронепоезда в рф остановилась железнодорожная ветка - СМИ

2023-02-19 15:00



Поездки лидера РФ Владимира Путина на бронепоезде стали настоящей головной болью для россиян.

Передвижение лидера РФ Владимира Путина на бронепоезде, вместо привычных ему самолетов, на которых диктатор разъезжал ранее, стало настоящей головной болью для россиян.

В пятницу, 17 февраля, из-за очередной поездки Путина остановилось движение на одной из самых загруженных веток Москвы - Московско-Тверской. Об этом пишет The Moscow Times.

По данным издания, движение поездов, следующих от Ленинградского вокзала, остановилось в 18:15 по московскому времени. В результате, на участке от станции Моссельмаш в область по всем путям образовалась огромная пробка. Вагонам с пассажирами пришлось простоять до 18:50, в ожидании, пока лидер РФ доберется на своем бронепоезде к личной резиденции в Валдае.

Информацию об остановке движения из-за путинского спецпоезда подтвердили СМИ работники Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Как прокомментировал изданию близкий к Кремлю российский политолог Сергей Марков, Путин организовал свою поездку в Валдай для того, чтобы завершить подготовку послания Федеральному собранию. Как известно, соответствующее выступление Путина планируется 21 февраля.

"Транспортники, очевидно, недовольны тем, что бронепоезд Путина рвет расписание и "сливают" информацию о его движении", - заявил он.

Путин пересел на бронепоезд

Недавно стало известно, что российский диктатор в страхе за свою жизнь решил сменить вид транспорта и пересел с самолетов на бронепоезд. Такое решение он принял весной 2021 года, когда его армия начала активно готовиться к вторжению в Украину из соображений, что бронепоезд сложнее отследить, чем самолет.

По данным СМИ, для Путина построили секретную сеть железных дорог и станций, которые ведут к его личным резиденциям.

Одна из таких находится в Валдае. Журналисты выяснили, что это одно из самых любимых мест президента. Осенью 2022 года они обнаружили на территории Валдайского национального парка охраняемую железнодорожную станцию с вертолетной площадкой рядом с деревней Долгие Бороды. Ими может пользоваться исключительно Путин.

Железнодорожный транспорт президента РФ замаскирован под обычный поезд. На данный момент, помимо Валдая, он построил для себя спецплатформы в Москве и Московской области.