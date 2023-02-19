ВОЙНА В Украине Минобороны ФРГ обещает помочь Украине победить

2023-02-19 16:00

Глава минобороны страны "полностью согласен" с тем, что Украине нужно не только обещание длительной поддержки, но и быстрая поддержка для максимального ускорения победы.

Новый министр обороны Германии Борис Писториус считает, что Украина победит в войне, но не берется прогнозировать, сколько времени займет борьба за победу. Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Европейская правда.

Писториус сказал, что поддерживает позицию правительства и канцлера Германии в том, что "Германия будет помогать Украине сколько нужно".

Сообщается, что Писториус "полностью согласен" с тем, что Украине нужно не только обещание длительной поддержки, но и быстрая поддержка для максимального ускорения победы.

"Но мы не знаем, как долго это продлится. Поэтому мы должны готовиться - изменить объемы производства оружия и обсудить, что делать для совместной закупки оружия", - заявил он.

Кроме того, министр заявил о намерении НАТО защищать государства, которые уже стали членами Альянса, в случае, если Россия решит расширить географию агрессии.

"Мы можем и будем защищать каждый дюйм территории альянса", - заверил он.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала увеличить изготовление боеприпасов для Украины и для немедленного пополнения своих арсеналов.