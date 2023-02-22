ВОЙНА В Украине фото Италия предоставит Украине три системы ПВО - Мелони

2023-02-22 18:30

 

Италия в рамках нового пакета военной помощи Украине предоставит не только ЗРК SAMP/T, но и комплексы Skyguard и Spike. Об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время совместного брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Цитата

«Мы предоставили шестой пакет военной помощи Украине, который в основном концентрируется на противовоздушной обороне, чтобы защитить гражданскую инфраструктуру… Мы много работали над этим вместе с Францией, чтобы быстро совместить наши технологии. ЗРК SAMP/T – это очень важно, но в новом пакете помощи есть еще и другие системы ПВО - Skyguard и Spike», - рассказала Мелони.

Кроме того, она сообщила, что Италия поможет Украине в разминировании.

Дополнение

Италия и Франция объявили о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны SAMP/T.

Премьер-министр Италии Мелони заявила, что капитуляция Украины не может быть настоящим миром.

subscriber subscriber

Еще по теме

Дальнобойные и мощные: США предоставят Украине "умные бомбы" с GPS-наведением

2023-02-22 18:00

Rheinmetall передаст Украине БМП Marder до конца марта — что известно

2023-02-21 21:00

В Польше заявили, что во время визита Байдена поднимут тему передачи Украине самолетов

2023-02-21 18:30

Германия не станет поддерживать территориальные уступки в обмен на мир в Украине

2023-02-21 08:26

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

фото Италия предоставит Украине три системы ПВО - Мелони

2023-02-22 18:30

Дальнобойные и мощные: США предоставят Украине "умные бомбы" с GPS-наведением

2023-02-22 18:00

Оружие будет: Украина, ЕС и НАТО координируют производство

2023-02-22 17:30

Мобилизация продолжается: украинцам объяснили ситуацию с массовой раздачей повесток

2023-02-22 17:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

фото Италия предоставит Украине три системы ПВО - Мелони 2023-02-22 18:30
Дальнобойные и мощные: США предоставят Украине "умные бомбы" с GPS-наведением 2023-02-22 18:00
Оружие будет: Украина, ЕС и НАТО координируют производство 2023-02-22 17:30
Мобилизация продолжается: украинцам объяснили ситуацию с массовой раздачей повесток 2023-02-22 17:00