ВОЙНА В Украине фото Италия предоставит Украине три системы ПВО - Мелони

2023-02-22 18:30

Италия в рамках нового пакета военной помощи Украине предоставит не только ЗРК SAMP/T, но и комплексы Skyguard и Spike. Об этом сообщила премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время совместного брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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«Мы предоставили шестой пакет военной помощи Украине, который в основном концентрируется на противовоздушной обороне, чтобы защитить гражданскую инфраструктуру… Мы много работали над этим вместе с Францией, чтобы быстро совместить наши технологии. ЗРК SAMP/T – это очень важно, но в новом пакете помощи есть еще и другие системы ПВО - Skyguard и Spike», - рассказала Мелони.

Кроме того, она сообщила, что Италия поможет Украине в разминировании.

Дополнение

Италия и Франция объявили о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны SAMP/T.

Премьер-министр Италии Мелони заявила, что капитуляция Украины не может быть настоящим миром.