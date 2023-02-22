ВОЙНА В Украине медведев посетовал, что роССию "порвут на части", если она не победит в войне

2023-02-22 20:00

Заместитель главы совета безопасности РФ и бывший президент государства-террориста Дмитрий Медведев пожаловался, что Россию, которая развязала полномасштабную войну против Украины, могут "порвать на части". Он констатировал, что это произойдет после того, как путинская армия потерпит поражение в так называемой "спецоперации".

Вдобавок он насыпал очередную порцию ядерных угроз всему цивилизованному миру. Своими размышлениями представитель страны-агрессора поделился в Telegram.

Медведев вошел в экстаз после заявления кремлевского диктатора Владимира Путина о выходе РФ из Договора о нераспространении ядерного оружия. Неадекватный политик выдал, что Россию к такому решению подтолкнули США с другими странами НАТО, которые в больном воображении Медведева "развязали войну против РФ".

Кроме того, он принялся в очередной раз оскорблять президента США Джо Байдена после его обращения к российскому народу. Медведев цинично заявил, что США якобы врут о том, что не собираются нападать на Россию. К тому же он пожаловался на призывы американского лидера к РФ о прекращении войны.

Примечательно, что Медведев признал, что если Россия прекратит войну, то ее "порвут на части". К тому же он выдал, что война продолжается якобы из-за того, что Украина получает помощь от стран Запада.

Напомним, заместитель главы совета безопасности РФ и бывший президент страны-агрессора Дмитрий Медведев разразился новыми угрозами Западу. Он обвинил США в "тупой антироссийской политике", злорадствуя решению Москвы приостановить участие в Договоре о нераспространении ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что во время своего выступления 21 февраля Путин заявил, что РФ приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Собственно, это была самая интересная часть его почти двухчасовой речи.

– Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина, которые тот озвучил, обращаясь к Федеральному собранию РФ. Украинский лидер отметил, что Россия общается как террорист и даже не скрывает этого;

– госсекретарь США Энтони Блинкен подвел итоги выступления диктатора Владимира Путина перед Федеральным собранием в Кремле. Особое внимание американский чиновник уделил решению российского диктатора о выходе РФ из договора о ядерном оружии, который предполагает ненаращивание боеголовок массового поражения.

Напомним, что во время обращения Путина можно было увидеть, что все подчиненные диктатора "внимательно" его слушали. Речь настолько была "интересной", что Дмитрий Медведев уснул.

Помимо Медведева, поспать успели и другие чиновники и слуги Путина. А некоторые – сидели с каменными лицами и надеялись, что диктатор подпишет капитуляцию.