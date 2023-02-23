ВОЙНА В Украине Колонны техники рф движутся у Черниговщины - ВСУ

2023-02-23 19:00

 

Российские военные одеты в пиксель, похожий на форму ВСУ, отметили в Оперативном командовании Север.

Украинская разведка зафиксировала движение колонн военной техники без опознавательных знаков в сторону границы с Черниговской областью. Россияне могут готовить провокации, сообщает Оперативное командование Север в четверг, 23 февраля.

"Оккупанты готовят возможные провокации к годовщине полномасштабного наступления, скорее всего, целью является обвинение украинских защитников в нарушении территориальной целостности. Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой, одетой в пиксель, похожий на форму ВСУ", – говорится в сообщении.

Указано, что Силы обороны Сиверщины держат ситуацию под контролем и, в отличие от войск противника, никогда не прибегали к провокациям и не имеют подобной цели.

"Каждый воин соблюдает общепринятые правила ведения войны, не посягая на чужие территории, а исключительно защищает родную землю от наглого и коварного врага", – добавили военные.

Ранее в разведке рассказали, когда будут решающие бои войны с переломным моментом. Там отмечают, что "большое наступление" России уже идет.

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