ВОЙНА В Украине Эксперты ISW назвали цель визита лукашенко в Китай

2023-02-26 13:00

 

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что Китай может попытаться использовать договоренности с беларусью для сокрытия фактов нарушений санкций при поставках россии вооружения.

Детали

Эксперты ISW предполагают, что лукашенко планирует встретиться с Си Цзиньпином, вероятно, для того, чтобы помочь россии и Китаю избежать санкций на фоне сообщений о том, что Китай рассматривает возможность предоставления россии летальной помощи.

Аналитики напоминают, что лукашенко объявил о планах посетить Китай с 28 февраля по 2 марта и встретиться с Си Цзиньпином, вероятно, для подписания соглашений о торговле, инвестициях, масштабных совместных проектах и других вопросах.

"Заявление лукашенко о запланированном визите совпадает с сообщениями о том, что, по оценкам высокопоставленных чиновников США, Китай серьезно рассматривает возможность продажи россии боевых беспилотников, личного оружия, а также артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 152 мм. Сообщается, что российские и китайские чиновники также разработали планы поставки беспилотников в рф по фальсифицированным товаросопроводительным документам с целью избежать международных санкций. Китай может попытаться использовать договоренности с беларусью, чтобы скрыть факты нарушений санкций, — отмечают специалисты.

Напомним

Директор ЦРУ Уильям Бернс отметил, что власти Китая рассматривают возможность передачи россии летального оружия для войны против Украины, но окончательное решение пока не принято.

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