Мир Турция открывает пункт пропуска на границе с Сирией, закрытый более 10 лет назад

2024-12-11 11:28

Турция открывает пункт пропуска Яйладаги на границе с Сирией, закрытый с 2013 года из-за боевых действий, для обеспечения безопасного и добровольного возвращения миллионов сирийских мигрантов. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы открываем пограничный пункт Яйладаги для пересечения границы, чтобы предотвратить любые перегрузки и облегчить движение. Мы также будем управлять процессом добровольного возвращения мигрантов", - сказал он.

Турция принимает около 3 миллионов сирийских мигрантов и беженцев. Страна приютила больше всего сирийских граждан, сбежавших от войны.

Напомним, 8 декабря силы повстанцев в Дамаске объявили столицу "свободной" от власти президента Башара Асада. Они заявили, что государственные учреждения будут оставаться под наблюдением бывшего премьер-министра до официальной передачи власти.

После падения режима Асада тысячи беженцев начали возвращаться домой.

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В США уверены, что режим сирийского диктатора Башара Ассада уже окончательно повален 2024-12-07 19:36