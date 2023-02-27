ВОЙНА В Украине “Сдай “барыгу” - получи кеш”: Одесский активист Стас Домбровский анонсировал охоту на наркодилеров

2023-02-27 12:48

$1000 за закладчика. Активист объявил о выплате вознаграждений за информацию о наркоторговцах. Спонсором акции выступает бизнесмен Егор Левченко, который заботиться о будущих поколениях граждан Украины и хочет искоренить наркобизнес в нашем государстве.

Известный одесский блоггер и активист Стас Добмбровский известный своим неприятием к дельцам наркобизнеса, записал и выложил в Youtube короткий ролик в котором обратился к своим подписчикам с необычным предложением – присылать в обмен на вознаграждение информацию о деятельности наркоторговцев, закладчиков и нарколабораторий.

“Есть у меня такое необычное предложение ко всем, кто ненавидит наркотики и барыг. Активизируемся, вспоминаем у кого в подъезде живет закладчик или барыга. Давайте очищать страну от этого шлака и при этом зарабатываем!” – говорит Добмбровский.

 

По его словам, каждый, кто пришлет ему проверенную информацию о деятельности дельцов наркобизнеса получит вознаграждение от бизнесмена Егора Левченко, который сейчас проживает в Мексике.

Расценки по словам Домбровского, следующие: закладчик или торговец оценены меценатом в $1000, за торговца в зоне боевых действий обещают выплатить $3000.

За информацию о местонахождение нарколаборатории организаторы акции готовы выплатить 25 тысяч долларов.

“А пока ищите! Охота начата”, – добавляет Домбровский напоследок.

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