Життя У Чернівецькій області Нацполіція ліквідувала канал збуту наркотиків через Telegram

2026-07-10 13:33

У Чернівецькій області правоохоронці викрили 22-річного мешканця Хотинського району, який організував збут наркотичних засобів і психотропних речовин через Telegram. Про це повідомила Нацполіція.

Чоловік продавав заборонені речовини не лише на Буковині, а й в інших регіонах України. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі

Як повідомили в поліції, покупці зв'язувалися з оператором спеціально створеного Telegram-каналу, після чого отримували інструкції щодо оплати через бот. Замовлення підозрюваний надсилав поштою, використовуючи обліковий запис, оформлений на вигадану особу, або залишав так звані "закладки", надсилаючи клієнтам координати схованки та фото місця.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили Alpha-PVP, амфетамін та канабіс загальною вагою близько 9,5 кілограма.

"Вартість вилученого за цінами чорного ринку становить близько 5,7 млн гривень", – повідомили у Департаменті внутрішньої безпеки Нацполіції.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

"Найсуворіше покарання, яке може очікувати на ділка – до 12 років позбавлення волі", – зазначили в поліції.