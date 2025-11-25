Спорт Промоутер Френк Воррен відреагував на позитивний тест на наркотики Джозефа Паркера

2025-11-25 09:25

Промоутер Френк Воррен висловив свою думку стосовно позитивного тесту на наркотики Джозефа Паркера.

Як зазначив функціонер, він був вражений, що з новозеландським боксером могла статися така ситуація.

"Це дуже розчаровує, бо я завжди вважав Джо справді чудовим хлопцем. Чесно кажучи, я був здивований. Мене це шокувало. Якби ви сказали, що хтось із учасників цього шоу здав позитивний тест на допінг, я навіть не розглядав би варіант, що це він. Але це він. Тому треба розібратися.

Далі буде слухання. Він повинен буде представити свою справу, відкрити пробу Б, і все піде своєю чергою. Вони визначать, чи збігається результат проби Б. І він повинен буде пояснити, чому це в його організмі.

Кокаїн не є допінгом? Я з цим не згоден. Він підсилює. Не думаю, що це є офіційним правилом. Я знаю, що люди кажуть, що це рекреаційний наркотик, але кокаїн також загострює ваші відчуття. Тож я не знаю. Що б це не було, якщо це у списку заборонених речовин, то воно у списку заборонених - на цьому все", - заявив Воррен у коментарі The Ring.

Слід нагадати, що в організмі Паркера були знайдені сліди кокаїну після тестування, яке він проходив в день бою з Фабіо Вордлі. Новозеландському боксеру загрожує дискваліфікація на два роки.

subscriber subscriber

Еще по теме

Колишній промоутер Усика прогнозує тріумфальне повернення Паркера на ринг

2025-10-29 12:30

Екс-чемпіон світу Джозеф Паркер прокоментував поразку в поєдинку проти Фабіо Вордлі

2025-10-27 09:35

Чемпіон WBO Джозеф Паркер пояснив, чому зовсім не розчарований скасуванням бою проти Усика

2025-09-22 09:35

Промоутер Джозефа Паркера впевнений, що Олександр Усик не погодиться на поєдинок з його клієнтом

2025-09-11 09:31

Еще новости в разделе "Спорт"

Роберт Левандовський фактично визнав, що перестав забивати заради економії грошей Барселони

2025-11-25 14:44

Промоутер Френк Воррен відреагував на позитивний тест на наркотики Джозефа Паркера

2025-11-25 09:25

Наполі Антоніо Конте впевнено продовжили свою безпрограшну домашню серію

2025-11-24 09:35

Екс-чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі видав неочікуваний прогноз на бій Джошуа з Полом

2025-11-22 11:33
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Роберт Левандовський фактично визнав, що перестав забивати заради економії грошей Барселони 2025-11-25 14:44
Промоутер Френк Воррен відреагував на позитивний тест на наркотики Джозефа Паркера 2025-11-25 09:25
Наполі Антоніо Конте впевнено продовжили свою безпрограшну домашню серію 2025-11-24 09:35
Екс-чемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі видав неочікуваний прогноз на бій Джошуа з Полом 2025-11-22 11:33