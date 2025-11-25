Спорт Промоутер Френк Воррен відреагував на позитивний тест на наркотики Джозефа Паркера

2025-11-25 09:25

Промоутер Френк Воррен висловив свою думку стосовно позитивного тесту на наркотики Джозефа Паркера.

Як зазначив функціонер, він був вражений, що з новозеландським боксером могла статися така ситуація.

"Це дуже розчаровує, бо я завжди вважав Джо справді чудовим хлопцем. Чесно кажучи, я був здивований. Мене це шокувало. Якби ви сказали, що хтось із учасників цього шоу здав позитивний тест на допінг, я навіть не розглядав би варіант, що це він. Але це він. Тому треба розібратися.

Далі буде слухання. Він повинен буде представити свою справу, відкрити пробу Б, і все піде своєю чергою. Вони визначать, чи збігається результат проби Б. І він повинен буде пояснити, чому це в його організмі.

Кокаїн не є допінгом? Я з цим не згоден. Він підсилює. Не думаю, що це є офіційним правилом. Я знаю, що люди кажуть, що це рекреаційний наркотик, але кокаїн також загострює ваші відчуття. Тож я не знаю. Що б це не було, якщо це у списку заборонених речовин, то воно у списку заборонених - на цьому все", - заявив Воррен у коментарі The Ring.

Слід нагадати, що в організмі Паркера були знайдені сліди кокаїну після тестування, яке він проходив в день бою з Фабіо Вордлі. Новозеландському боксеру загрожує дискваліфікація на два роки.