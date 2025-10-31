Політика Флот США завдав удару по ще одному судну, яке перевозило наркотики у східній частині Тихого океану

2025-10-31 13:30

США завдали удару по ще одному судну, яке перевозило наркотики у східній частині Тихого океану. Про це повідомив глава Пентагону Піт Гегсет, опублікувавши відео, на якому зафіксований момент влучання.

"За вказівкою президента Трампа, Міністерство оборони завдало смертоносного кінетичного удару по ще одному судну для торгівлі наркотиками, що експлуатується визнаною терористичною організцією у східній частині Тихого океану", - написав Гегсет.

За даними американської розвідки, уражене судно було відоме як таке, що займалося незаконною контрабандою наркотиків, рухалося відомим маршрутом наркотрафіку та перевозило заборонені речовини.

Як повідомив Гегсет, під час удару, завданого у міжнародних водах, на борту судна перебували чотири чоловіки-наркотерористи, які були вбиті. Водночас серед американських військових під час цієї операції втрат не було.

"Західна півкуля більше не є безпечним притулком для наркотерористів, які привозять наркотики до наших берегів, щоб отруювати американців. Міністерство оборони продовжуватиме їх переслідувати та знищувати, де б вони не діяли", - наголосив Гегсет.