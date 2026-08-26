Світ В Іспанії правоохоронці розгромили злочинну мережу, яка переправляла наркотики і тисячі мігрантів

2026-08-26 10:35

Іспанські правоохоронці заявили про ліквідацію великої злочинної мережі, яка могла організувати щонайменше 64 нелегальні переправи через Середземне море. За даними слідства, до Іспанії таким шляхом потрапили понад 2 тисячі мігрантів, а прибуток угруповання перевищив 24 млн євро, повідомляє Euronews.

Під час масштабної операції поліція затримала 78 людей і вилучила 18 швидкісних катерів. За версією слідчих, злочинці використовували їх не лише для переправлення людей. На цих же суднах могли перевозити синтетичні наркотики, зокрема екстазі, з Іспанії до Алжиру.

Схема передбачала перевезення наркотиків в один бік, а на зворотному шляху - мігрантів до узбережжя Іспанії та на Ібіцу.

Поліція наголосила, що такі морські переправи були "надзвичайно небезпечними". За словами правоохоронців, «у деяких випадках пасажирів навіть прив’язували», щоб вони не впали у воду під час рейсу.

За кожну людину мережа могла брати до 12 тисяч євро. Слідство триває, а правоохоронці встановлюють усіх учасників схеми та масштаби її діяльності.