ВОЙНА В Украине В приложении Дія заработала еще одна новая функция

2023-02-28 10:25

В Дії заработала функция подачи заявлений о браке. Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"10 минут онлайн вместо походов в ГРАГС, заполнения бумажных заявлений, проверки у госрегистратора, траты времени в банке и других совсем не романтических вещей", - отметил он.

По словам министра, на портале можно выбирать место, время, формат и зал, где планируется церемония. ГРАГС направит на электронную почту ответ и детали церемонии.

Напомним, на портале Дія появилось пять новых услуг по усыновлению.

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НАТО сможет поставить Украине сразу два танковых батальона Leopard 2 2023-02-28 13:35
Мобілізація в Україні: що робити, якщо вручили повістку НЕ за місцем реєстрації 2023-02-28 12:27
НАБУ взялось за Пивоварского, на очереди Васьков 2023-02-28 12:11