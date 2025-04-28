Политика На фоне агрессивной политики Трампа Гренландия срочно укрепляет отношения с Данией

2025-04-28 12:35

Новый премьер-министр Гренландии 33-летний Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что арктический остров никогда не станет "предметом собственности", который можно купить. Политик раскритиковал заявления США о возможном захвате территории, назвав их проявлением неуважения.

"Мы никогда, ни при каких обстоятельствах, не станем собственностью, которую можно купить, и, на мой взгляд, это самое важное, что нужно понять", - сказал Нильсен журналистам во время своего первого визита в Данию после вступления в должность.

Его сопровождала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Гренландский премьер также подчеркнул, что сейчас острову нужно "сблизиться с Данией".

Визит Нильсена состоялся вскоре после поездки премьер-министра в Гренландию в начале апреля. Ранее Фредериксен уже отреагировала на идеи президента США Дональда Трампа относительно островной территории, заявив, что "не приличествует аннексировать другую страну."

И Фредериксен, и Нильсен акцентировали готовность к переговорам с нынешним американским лидером.

"Мы готовы к крепкому партнерству и дальнейшему развитию, но мы хотим уважения", - подчеркнул Нильсен, добавив, что Гренландия готова углублять связи с США.

Напомним, Трамп неоднократно декларировал свой намерение аннексировать Гренландию. В воскресенье он это вновь повторил, добавив, что это случится 100%. При этом он не исключил применение военной силы.