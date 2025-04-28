Политика На фоне агрессивной политики Трампа Гренландия срочно укрепляет отношения с Данией

2025-04-28 12:35

Новый премьер-министр Гренландии 33-летний Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что арктический остров никогда не станет "предметом собственности", который можно купить. Политик раскритиковал заявления США о возможном захвате территории, назвав их проявлением неуважения. 

"Мы никогда, ни при каких обстоятельствах, не станем собственностью, которую можно купить, и, на мой взгляд, это самое важное, что нужно понять", - сказал Нильсен журналистам во время своего первого визита в Данию после вступления в должность.

Его сопровождала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Гренландский премьер также подчеркнул, что сейчас острову нужно "сблизиться с Данией".

Визит Нильсена состоялся вскоре после поездки премьер-министра в Гренландию в начале апреля. Ранее Фредериксен уже отреагировала на идеи президента США Дональда Трампа относительно островной территории, заявив, что "не приличествует аннексировать другую страну."

И Фредериксен, и Нильсен акцентировали готовность к переговорам с нынешним американским лидером.

"Мы готовы к крепкому партнерству и дальнейшему развитию, но мы хотим уважения", - подчеркнул Нильсен, добавив, что Гренландия готова углублять связи с США.

Напомним, Трамп неоднократно декларировал свой намерение аннексировать Гренландию. В воскресенье он это вновь повторил, добавив, что это случится 100%. При этом он не исключил применение военной силы.

subscriber subscriber

Еще по теме

Дуда заявил, что Польше крайне выгодно, чтобы война в Украине закончилась справедливым миром

2025-04-28 10:27

Администрация Трампа готовит план его действий на следующие 100 дней президентства

2025-04-28 09:36

Коалиция из 12 штатов США подала иск против администрации Трампа из-за "безрассудных пошлин"

2025-04-26 08:28

Ответ на пошлины Трампа: Китай вводит новые таможенные тарифы до 84% на товары из США

2025-04-10 13:35

Еще новости в разделе "Политика"

На фоне агрессивной политики Трампа Гренландия срочно укрепляет отношения с Данией

2025-04-28 12:35

Администрация Трампа готовит план его действий на следующие 100 дней президентства

2025-04-28 09:36

Латвия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете производства и использования противопехотных мин

2025-04-25 14:39

Эммануэль Макрон напомнил миру о постоянном вранье российского диктатора

2025-04-25 12:29
Все статьи раздела "Политика"

Политика

На фоне агрессивной политики Трампа Гренландия срочно укрепляет отношения с Данией 2025-04-28 12:35
Администрация Трампа готовит план его действий на следующие 100 дней президентства 2025-04-28 09:36
Латвия официально вышла из Оттавской конвенции о запрете производства и использования противопехотных мин 2025-04-25 14:39
Эммануэль Макрон напомнил миру о постоянном вранье российского диктатора 2025-04-25 12:29