ВОЙНА В Украине Грузия продлила срок безвизового пребывания украинцев на своей территории

2023-02-28 14:32

Грузия продлила срок безвизового пребывания украинцев на своей территории до двух лет. Об этом сообщило издание Грузия Online.

Отмечается, что правительство скорректировало норму, которая позволяла гражданам Украины въезжать в Грузию без визы и находиться в стране в течение полного года.

Согласно поправкам, граждане Украины теперь имеют право въезжать в Грузию без визы и находиться в стране в течение полного двухлетнего срока.

Напомним, ранее в посольстве Украины в Грузии заявили, что не исключают возможности эвакуации украинцев из страны, если им будет угрожать опасность после восстановления прямого авиационного сообщения между Грузией и эрефией и массового наплыва в страну рашистов.