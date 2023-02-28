Грузия продлила срок безвизового пребывания украинцев на своей территории до двух лет. Об этом сообщило издание Грузия Online.
Отмечается, что правительство скорректировало норму, которая позволяла гражданам Украины въезжать в Грузию без визы и находиться в стране в течение полного года.
Согласно поправкам, граждане Украины теперь имеют право въезжать в Грузию без визы и находиться в стране в течение полного двухлетнего срока.
Напомним, ранее в посольстве Украины в Грузии заявили, что не исключают возможности эвакуации украинцев из страны, если им будет угрожать опасность после восстановления прямого авиационного сообщения между Грузией и эрефией и массового наплыва в страну рашистов.