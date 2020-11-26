Мир Немецкая полиция провела масштабную облаву на украинских заробитчан

2020-11-26 13:16 140

Немецкая полиция провела масштабную операцию, направленную против нелегального трудоустройства в сфере ухода в домохозяйствах. В ходе операции обыски провели в 130 жилых и коммерческих помещениях в 13 федеральных землях.

"Во время следственных действий были изъяты носители данных, документы, огнестрельное оружие, боеприпасы, около 60 тысяч евро наличными и около одного килограмма золота", - , сообщает DW.

Основанием для следственных действий стало расследование дела против трех граждан Польши и связанного с ними 71 человека на территории Германии. Их подозревают в нелегальной перевозке иностранцев в коммерческих целях, незаконном трудоустройстве иностранцев, а также незаконном лишении и хищении зарплаты.

Расследование дела началось около трех лет назад, когда внимание правоохранительных органов вызвали граждане Украины, которые во время своего пребывания в Германии якобы с туристической целью на самом деле, не имея на то разрешения, работали на заказ компаний, к которым имели отношение подозреваемые. В полиции также отмечают, что кроме отсутствия необходимых разрешительных документов, наемные работники из Украины не имели необходимой квалификации, чтобы предоставлять услуги по уходу.

Всего полиция расследует около 1400 случаев нелегального пребывания и трудоустройства в Германии, главным образом в отношении женщин из Украины. Как правило, они были завербованы польскими фирмами в Украине, после чего их услуги предлагались уже немецким заказчикам по низкой цене. Из-за действий подозреваемых недоначисление в фонды социального страхования составили около 14 млн евро.

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