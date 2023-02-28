ВОЙНА В Украине Взрыв на аэродроме "Мачулищи": британская разведка узнала, сколько еще самолетов А-50 имеет роCCия

2023-02-28 16:00

 

Британская разведка проанализировала информацию о взрыве на аэродроме "Мачулищи" в Белоруссии. После вероятной потери самолета А-50 в российской армии останется всего шесть подобных самолетов.

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Утрата А-50

Британские военные эксперты проанализировали информацию о взрыве в Беларуси на аэродроме "Мачулищи".

Отметив, что точных данных о последствиях взрыва пока нет, военные аналитики Соединенного Королевства отметили, что вероятная потеря самолета А-50 была бы серьезным ударом по военным возможностям российской армии.

Наличие самолета дальнего радиолокационного обнаружения является решающим для обеспечения успешного проведения воздушных военных операций.

Сколько таких самолетов имеет россия

По информации британской разведки, в Великобритании остаются всего шесть самолетов А-50.

Это еще больше ущемляет перспективы использования авиации во время войны в Украине.

Напомним, 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи", который находится вблизи Минска, произошло несколько взрывов.

Впоследствии стало известно, что целью атаки стал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 армии рф. По неофициальным данным, в результате полученных повреждений самолет полностью выведен из строя.

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